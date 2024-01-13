مي كساب تحيي الذكرى الـ11 لرحيل والدتها: «طعم الحياة»

أحيت الفنانة مي كساب الذكرى الـ11 لرحيل والدتها، وذلك عبر تدوينة على حسابها بموقع «فيسبوك»، حيث نشرت صورة لها مرفقة بكلمات مؤثرة قالت فيها: «الذكرى السنوية الـ11 على وفاة أمي الغالية طعم الحياة، نسألكم الفاتحة والدعاء في الجنة ونعيمها بإذن الله يا أمي».

وعاشت الفنانة مى كساب فترة من الحزن في 2023 بعد وفاة والدها في شهر يوليو الماضي، وجاء ذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى حيث قضى أكثر من أسبوعين في العناية المركزة، وفقا لما كشفته «كساب» في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، «والدي تعرض لوعكة صحية شديدة، والحالة حرجة وبطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل».

مي كساب بعد وفاة والدها: أنا في محنة كبيرة

وبعد وفاته وجهت مي كساب الشكر لمن ساندها خلال فترة مرض والدها ووفاته، خلال تدوينة على حسابها بـ «تويتر»، ووصفت وفاة والدها بـ «المحنة الكبيرة»، وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالصبر: «ادعوا لي أقدر أرضى بقضاء الله، وقلبي يبرد وأقدر أعديها».

وقامت يعد ذلك بطرح أغنية بعنوان «حضن أبويا» على «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي وأهدتها لوالدها الراحل.