رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مي كساب تطرح برومو أغنية بيقولوا قوية (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:03 م | الأحد 11 فبراير 2024
مي كساب

مي كساب

طرحت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «بيقولوا قوية».

ونشرت مي كساب الأغنية، معلقة: «أغنيتي الجديدة بيقولوا قوية يوم الخميس الجاي بإذن الله على قناه اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية، كلمات طارق علي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ميكس وماستر جورج يعقوب».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت مي كساب في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

اقرأ المزيد:

مي كساب تحيي الذكرى الـ11 لرحيل والدتها: «طعم الحياة»

علاقة مي كساب وأوكا.. بدأت بـ«8%» وموقف أثبت «معدنه الأصيل»

أسرة فيلم «ذعر» تحتفل بعيد ميلاد مي كساب

مي كساب ترد على مهاجمي العمل بالفن رغم أحداث غزة: «ما عندناش باب رزق غيره»
بقلم ياسمين محمود