مي كساب تطرح برومو أغنية بيقولوا قوية (فيديو)

طرحت الفنانة مي كساب، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة «بيقولوا قوية».

ونشرت مي كساب الأغنية، معلقة: «أغنيتي الجديدة بيقولوا قوية يوم الخميس الجاي بإذن الله على قناه اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية، كلمات طارق علي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ميكس وماستر جورج يعقوب».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت مي كساب في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.