مي كساب: «نفسي أتخن 10 كيلو وخسيت بسبب صيام رمضان»

تمنت الفنانة مي كساب أن تزيد مايقرب من 10 كيلو خلال الفترة الحالية، حيث أنها ظهرت في الفترة الأخيرة بعدما فقدت وزنا كبيرا بسبب انشغالها بتصوير أعمالها الفنية.

مي كساب تتحدث عن خسارة وزنها

وقالت مي كساب في تصريحات تلفزيونية، «الصيام يجعلني أخس بطريقة مش طبيعة، وأتمنى أن أزيد ما يقرب من 10 كيلو، حتى أرجع لشكلي الطبيعي، وذلك بسبب أن الطعام في بيروت بدون سمنة بلدي».

وأضافت، «أنا مستمتعة بالنحافة لأني كنت أعاني من السمنة، وهتخن للجمهور خمسة كيلو لأنهم يخافون أن أرجع لوزني مرة أخرى».

آخر أعمال مي كساب الغنائية

طرحت الفنانة مى كساب أحدث أغانيها بيقولوا قوية عبر يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.

وقد انتهت مي كساب مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها، الذي يأتي بعنوان «ذعر»، حيث إنها تجسد دور مطربة خلال أحداث العمل.