«قيثارة السماء».. حكاية لقب اشتهر به الشيخ الراحل محمد رفعت

«قيثارة السماء» واحد من أشهر ألقاب الشيخ الراحل محمد رفعت الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده ووفاته أيضًا، القارئ الراحل حصل على ألقاب عدة تقديرًا لمكانته الدينية وتميزه في فن تلاوة القرآن الكريم، لذا ترصد «الوطن» في السطور التالية، معنى لقب «قيثارة السماء» ولماذا اشتهر به «رفعت»؟

ما معنى «قيثارة السماء»؟

حصد الشيخ الراحل عددًا من الألقاب التي تعبر عن مدى إتقانه فن تلاوة القرآن الكريم، و«قيثارة السماء» يشير إلى إبداعه في تلاوة القرآن الكريم وجمال صوته الذي يصل إلى القلوب ويؤثر في المشاعر كما تؤثر القيثارة في السماء، والقيثارة هي آلة موسيقية من الآلات الوترية، وتتألف من جسم خشبي مجوف مع فتحة تصدر الصوت، وعادةً ما تحتوي على ستة أوائل أساسية يتم تعديل نغمة الأوتار عن طريق تحريك أصابع اليد على الأوتار أو استخدام أدوات خاصة، وفق التقرير الذي استعرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» عن سيرة فضيلة الشيخ الراحل محمد رفعت.

ألقاب الشيخ محمد رفعت

وأطلق محبو الراحل والمتأثرون به، عددًا من الألقاب الأخرى على الشيخ محمد رفعت تقديرا لعلمه ومكانته البارزة في عالم التلاوة والدعوة الإسلامية، ومنها «صوت الجنة»، إذ يعكس هذا اللقب جمال تلاوته، ويشبه صوته الأجواء الروحانية، فضلا عن شهرته بلقب «رمز الخشوع والتأمل» ويعكس الأثر العميق الذي يتركه صوته في قلوب المستمعين، إذ يدعو إلى التأمل في آيات الله وتدبر معانيها.