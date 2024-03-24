«السابعة صباحا».. تلاوة قرآنية للشيخ محمد رفعت والمصحف المرتل «العمود الفقري» بالإذاعة

على مدار 24 ساعة تبث إذاعة القرآن الكريم برامجها وتلاوة القرآن الكريم لتلبية احتياجات المستمعين وتحقيق دورها الريادى فى التنوير والتثقيف الدينى، حيث تعمل الإذاعة على جذب المزيد من الفئات للاستماع إليها ومتابعتها، خاصة من الشباب، نظراً إلى تفردها وريادتها. ومن أشهر برامج الإذاعة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا «بريد الإسلام، ومضة تفسيرية، فى ظلال الهدى النبوى، خواطر الشيخ الشعراوى، طلائع الإيمان، دقيقة فقهية، منبر الفكر، مع الأحاديث القدسية، قطوف من حدائق الإيمان، موسوعة الفقه الإسلامى».

وتبدأ «القرآن الكريم» يومها الإذاعى مع بث خارجى لصلاة الفجر من أحد المساجد الكبرى، ثم برامج خاصة بالأدعية المأثورة، وباقى جدول برامج الإذاعة وفقاً لمواعيدها المحددة مسبقاً، إلا أن «المصحف المرتل» يظل هو العمود الفقرى للشبكة، حيث يقوم عليه 5 عمالقة من دولة التلاوة المصرية هم الشيخ محمود خليل الحصرى، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود على البنا، والشيخ محمد صديق المنشاوى، ويقدم كل قارئ ختمة القرآن الكريم فى أسبوع كامل، وفقاً لجدول الإذاعة، وتكون فقرات المصحف المرتل على مدار اليوم 15 فقرة، مدة كل واحدة نصف ساعة».

ويمثل توقيت السابعة صباحاً إعلاناً لانطلاقة تلاوة خاصة يومية لسيد القراء ومدير مدرسة التلاوة وشيخ التلاوة المصرية الشيخ محمد رفعت، حيث يُعتبر تقليداً يومياً لا يمكن تغييره فى الإذاعة، وتقوم إذاعة القرآن الكريم بإذاعات خارجية وفقاً لخطة العمل اليومية، سواء صلاة جمعة أو صلاة تراويح، فعلى مدار 30 يوماً تبث إذاعة القرآن الكريم صلاة التراويح، كما تتم إذاعة آخر 10 أيام فى رمضان للتراويح من مكة والتهجد من المدينة بالتناوب.

وقد شهدت إذاعة القرآن الكريم مراحل مختلفة للقراء، ومن أبرزهم صوت الشيخ الحصرى، فهو أول صوت لقراءة القرآن الكريم فى الإذاعة المصرية كاملاً بتسلسل السور والآيات التى نزلت على الرسول الكريم، وكذلك تميز الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوى والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وقدّموا جميعهم ختمات مرتلة بقراءات حفص عن عاصم.

بدوره، قال إبراهيم عبدالصمد، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن الشبكة لها دور كبير فى تشكيل المعرفة الدينية، وهى منبر الإسلام الوسطى وقلعة تثقيفية تنويرية حضارية للعالم الإسلامى، وهى أول إذاعة قرآن كريم فى العالم.

واحتفالاً بشهر رمضان تقدم إذاعة القرآن الكريم نحو 17 برنامجاً تُبث طيلة شهر الصوم وهى «دقيقة طبية» تقديم الدكتور حسام موافى، مسابقة «الاقتصاد فى الإسلام» تقديم وإعداد الإذاعى رضا عبدالسلام، حديث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تقديم الدكتور أحمد الطيب، «لقاء الإيمان» ويستضيف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إعداد وتقديم الإذاعى كمال نصر الدين، حديث فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى، «فقه الصيام» ويستضيف الدكتور هانى تمام، تقديم الإعلامية أمل سعد، ثم لقاء وزير الأوقاف مع الدكتور محمد مختار جمعة، وبرنامج «فقه المرأة فى رمضان» إعداد وتقديم الدكتورة هاجر سعد الدين، و«وحى القلم» إعداد وتقديم الإذاعى رضا عبدالسلام، وأيضاً هناك الإذاعات الخارجية لنقل صلاة العشاء والتراويح من مساجد محافظة القاهرة.