عاجل.. حقيقة نقل أحمد رفعت للخارج في طائرة خاصة بعد تدخل محمد صلاح

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن تواصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مع «الجبلاية»، تمهيدا لنقل أحمد رفعت، لعلاجه خارج مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن محمد صلاح لم يتواصل مع أي شحص في اتحاد الكرة، بشأن نقل أحمد رفعت للعلاج في الخارج.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة نية محمد صلاح التواصل بشأن هذا الموضوع، سيكون مع أسرة أحمد رفعت أو مع مسؤولي إدارة نادي مودرن فيوتشر، مؤكدا أن اتحاد الكرة ليس طرفًا في هذا الموضوع.

كما علق مصدر داخل نادي مودرن فيوتشر الضوء على ما إذا تواصل محمد صلاح قد تواصل مع مسئولي الفريق بشأن نقل أحمد رفعت للعلاج في الخارج، قائلا في تصريحات خاصة إنه حتى الوقت الحالي لم نتلق أية إخطارات بشأن أحمد رفعت.

وخلال الساعات الماضية، ظهرت أخبار تفيد بأن محمد صلاح تواصل مع اتحاد الكرة لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا، لنقل أحمد رفعت للخارج لاستكمال رحلة علاجه.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لأزمة قلبية خلال مشاركته مع فريقه فيوتشر أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، بالجولة 16 من دوري nile، على ملعب استاد الإسكندرية، لينقل على إثرها للمستشفى.

لمعرفة التفاصيل اضغط هنا وهنا