لم تمر سوى ساعات قليلة على الفاجعة التي أصابت الفنان كريم عبد العزيز بوفاة والدته، وأعلن حسابه الرسمي عن طلب خاص، قبل ساعات من مراسم تشييع الجنازة الخاصة بها.

كريم عبد العزيز الذي تلقى خبر وفاة والدته منذ ساعات، أعلن تفاصيل الجنازة والعزاء من خلال منشور عبر خاصية ستوري على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، إلا أن تلك التفاصيل تضمنت طلب خاص بناءً على رغبة أسرته، فما هو؟.

ماذا طلب كريم عبد العزيز بعد ساعات من وفاة والدته؟

أكد الفنان كريم عبد العزيز أن جنازة والدته ستشيع من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، اليوم الخميس، الذي سيشهد أيضا إقامة العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، مطالبًا جميع المتواجدين بمنع التصوير منعًا باتًا، بناءً على رغبة الأسرة، وذلك للحفاظ على حرمة الموت، بحسب المنشور.

فنانون يعزون كريم عبد العزيز بعد وفاة والدته

وحرص العديد من الفنانين والفنانات على مواساة كريم عبد العزيز في مصابه الأليم، من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في مقدمتهم الفنانة منى زكي، ومنة فضالي ومصطفى شعبان ودياب وإسعاد يونس.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا تنعي خلاله الفنان كريم عبد العزيز بعد وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز مساء أمس الأربعاء.