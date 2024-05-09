فيلم السرب يحقق 1.2 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

تصدر فيلم السرب، بطولة أحمد السقا، قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ احتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، وفقا لتصريحات الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم السرب

وقال الدفراوي إن فيلم السرب حقق مليونا و22 ألف جنيه، خلال 24 ساعة، بحسب تقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية.

أحداث فيلم السرب

فيلم السرب من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف عمر عبد الحليم، وتدور أحداثه حول العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا عام 2015 ردا على قتل 21 مصريا في مدينة درنة.

أبطال فيلم السرب

ويشارك الفيلم في بطولته، كل من الفنانين محمد ممدوح، ودياب، وآسر ياسين، وشريف منير، وهند صبري، ونيللي كريم، وصبا مبارك، وأحمد حاتم، وكريم فهمي، ومحمود عبد المغني، وأحمد فهمي، وأحمد حاتم، ومصطفى فهمي، ومحمد فراج، بالإضافة إلى إسلام جمال وميدو عادل.