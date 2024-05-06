فيلم السرب يواصل تصدر شباك التذاكر.. حقق 4 ملايين جنيه في 24 ساعة

يواصل فيلم السرب للمخرج أحمد نادر جلال تصدر قائمة إيرادات الأفلام المصرية المعروضة في السينمات لليوم الخامس على التوالي، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات تجاوزت حاجز الـ4.3 مليون جنيه عن أمس الأحد، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

بجانب عرض فيلم السرب في عدد كبير في دور العرض السينمائي، يعرض أيضا العمل في 15 دار عرض تابعة لوزارة الثقافة في 14 محافظة، وذلك في 6 حفلات يومية تبدأ من الـ10 وتبلغ قيمة التذكرة 40 جنيها لجميع الحفلات طوال أيام الأسبوع.

البرومو الدعائي لـ فيلم السرب

قصة وأبطال فيلم السرب

فيلم السرب من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم، وتدور أحداث الفيلم حول العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا عام 2015 ردا على قتل 21 مصري في مدينة درنة.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، آسر ياسين، شريف منير، هند صبري، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد حاتم، كريم فهمي، محمود عبد المغني، أحمد فهمي، أحمد حاتم، مصطفى فهمي ومحمد فراج بالإضافة إلى إسلام جمال وميدو عادل.