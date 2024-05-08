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طارق الشناوي: فيلم السرب يوثّق فترة مهمة في تاريخ مصر.. وفكرته جيدة ومطلوبة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:19 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
طارق الشناوي

طارق الشناوي

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بفكرة فيلم «السرب»، حيث يوثّق فترة مهمة في تاريخ مصر، ورغم مرور سنوات عديدة على الواقعة، إلا أنّ وقت طرح العمل مناسب للغاية.

طارق الشناوي يشيد بفيلم السرب

وأضاف طارق الشناوي لـ«الوطن»، أنّ أحداث فيلم السرب تدور حول واقعة حدثت قريبا منذ سنوات، عن ضربة جوية نفذتها القوات الجوية المصرية ضد مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية عام 2015، بعد جريمتهم بحق 21 مصريا في ليبيا.

وأضاف الشناوي، أنّ الفكرة جيدة للغاية ومطلوبة، فهؤلاء المصريين فى وجدان كل الناس وعلينا أن ننتظر إلى أن نرى عمق الحدث داخل الفيلم وهذا هو الفن الجيد.

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بقلم أحمد عبد الرحمن