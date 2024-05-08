إيرادات فيلم السرب تتجاوز 17.7 مليون جنيه خلال أسبوع

نجاح كبير حققه فيلم السرب بدور العرض السينمائي بمجرد طرحه، إذ استطاع أن يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، ويتفوق على 3 أفلام أخرى معروضة.

إيرادات فيلم السرب بدور العرض السينمائي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم السرب حقق أمس مليونا و55 ألف جنيه ليصل إجمالي إيراداته إلى 17 مليونا و779 ألف جنيه في خلال أسبوع، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية.

أحداث فيلم السرب

فيلم السرب من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف عمر عبد الحليم، وتدور أحداثه حول العملية العسكرية التي قامت بها القوات الجوية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا عام 2015 ردا على قتل 21 مصري في مدينة درنة.

أبطال فيلم السرب

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، آسر ياسين، شريف منير، هند صبري، نيللي كريم، صبا مبارك، أحمد حاتم، كريم فهمي، محمود عبد المغني، أحمد فهمي، أحمد حاتم، مصطفى فهمي ومحمد فراج بالإضافة إلى إسلام جمال وميدو عادل.