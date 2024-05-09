سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 9-5-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين المتهمين بأسعار العملات في العالم كله، خاصة وأن سعر الجنيه السوداني يشهد تقلبات خلال الفترة السابقة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية في السودان، لذا نقدم لكم سعر الدولار مقابل الجنية السوداني في البنك المركزي السوداني وبعض البنوك الأخرى.

سعر الجنية السوداني أمام الدولار

وفقا لآخر تحديث فقد سجل الدولار الواحد 601 جنيه سوداني، ويقدر الجنيه السوداني بـ 0.0017 دولار.

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس

وتواجه العملة السودانية انخفاضاً قياسياً في قيمتها مقارنةً بالدولار الأمريكي والعملات الأساسية الأخرى في السوق السوداني، ووفقا للتقارير السودانية هذا الانهيار المستمر لقيمة الجنيه السوداني قد أفضى إلى تناقص حاد في القوة الشرائية للمستهلكين السودانيين في الأسواق.