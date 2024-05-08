مؤشر الدولار يرتفع عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوع

ارتفع مؤشر الدولار اليوم، ليصل إلى أعلى مستوياته في أسبوع، متجاوزًا حاجز 105.5 نقطة، نتيجة التصريحات المتشددة التي أدلى بها أحد مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع العملة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع بقاء البنك المركزي في مكانه لفترة ممتدة حتى يكون هناك دليل واضح على انخفاض التضخم، ولم يستبعد إمكانية رفع الفائدة إذا تسارع التضخم.

مؤشر الدولار عالميا

ومع ذلك، فإن الأسواق تحسب تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، مع أحدث بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع والإشارات الحذرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين التي عززت هذه التوقعات.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى مزيد من تعليقات البنك المركزي ومؤشر ثقة المستهلك في ميشيجان يوم الجمعة، لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الخارجي، واصل الدولار قوته مقابل الين حتى مع تكرار السلطات اليابانية، لتحذيراتها ضد التحركات المتطرفة للعملة.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

وارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.2014 أو 0.19% إلى 105.6258 نقطة يوم الأربعاء 8 مايو من 105.4244 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 106.97 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 108.93 نقطة خلال 12 شهرًا.