5 عوامل اقتصادية تتحكم في أسعار الذهب عالميا.. علاقة عكسية مع الدولار

خلال الفترات الماضية أثرت الازمات الاقتصادية بشكل كبير على أسعار الذهب، حيث يتفاعل السوق العالمي مع الازمات الاقتصادية بشكل كبير، وتحديد قيمته بناءً على العديد من العوامل الاقتصادية.

وقالت تقرير لمؤسسة «سانكري جولد» العاملة في مجال الذهب، إن هناك الكثير من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الذهب، وهي كالآتي:

العوامل الاقتصادية المؤثرة على أسعار الذهب

1. التضخم:

عندما يرتفع معدل التضخم، يتجه نظر المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن للحفاظ على قيمة أموالهم، ما يزيد من الطلب على الذهب ويؤدي إلى زيادة سعره.

2. العرض والطلب:

يتأثر سعر الذهب بعرضه وطلبه في السوق، فإذا زاد الطلب على الذهب أكثر من العرض المتاح، فإن ذلك يرفع سعر الذهب، والعكس صحيح.

3. السياسات النقدية:

تتأثر قيمة العملات بسياسات البنوك المركزية، وتغيرات في أسعار الفائدة والتضخم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على سعر الذهب.

عوامل تؤدي إلى اللجوء للملاذات الآمنة

4. الأحداث الاقتصادية العالمية:

تشمل التوترات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية، والحروب التجارية، والأحداث الطارئة الأخرى، وكل هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.

5. قوة الدولار:

يرتبط سعر الذهب عكسيًا بقوة الدولار؛ إذا ارتفع سعر الدولار، فقد ينخفض سعر الذهب والعكس صحيح، حيث يصبح الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن في بيئة عالية الدولار.