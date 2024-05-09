«تيك توك» ساحة منافسة بين بايدن وترامب قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لموقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، ووصفه بأنه يفسد المجتمع ويقدم محتوى غير مناسب للكثير من الفئات العمرية، إلا أن حملته الرئاسية أنشأت حسابا على تيك توك من أجل استقطاب الشباب في خطوة تحاكي ما فعله الرئيس الحالي جو بايدن قبل شهور قليلة

دونالد ترامب يهاجم تيك توك ويعود لاستخدامه

وبحسب موقع «فوكس نيوز» تأتي الخطوة بعد فترة مهاجمة ترامب وبايدن لموقع تيك توك، ووصفاه بأنه يهدد الأمني القومي خاصة أنه الأكثر انتشارا بين الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى أن الموقع يحتفظ ببيانات تستخدمها الصين في حربها التجارية مع أمريكا صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

حملة ترامب الرئاسية المعروفة اختصارا بـ «MAGA» انضمت للتيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، ونشرت الحملة فيديو ينتقد طريقة تعامل الرئيس الحالي بايدن مع الاقتصاد وكذلك المرشح الرئاسي المستقبل روبرت إف كينيدي جونيور.

سبب دخول حملة ترامب تيك توك

وخرج الرئيس التنفيذي لـ «MAGA»، تايلور بودويتش، عبر موقع «إكس»، مشيرا إلى أن الحملة لن تترك المنصة لبايدن والديمقراطيين فقط ولكن سيتم التصدي لهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، «نعمل على إيصال أجندة ترامب «أمريكا أولا» إلى كل ركن في الإنترنت وكل منطقة في أمريكا».

ترامب يستعد للانتخابات الرئاسية

ويستعد ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر تنفيذها في 5 نوفمبر المقبل على الرغم من التهم المختلفة الموجهة إليه، لينافس المرشح والرئيس الحالي جو بايدن الذي تراجعت شعبيته بسبب موقفه من الحرب على قطاع غزة وعدم إيقافها حتى كتابة هذه السطور على الرغم من مرور 7 أشهر عليها.

وسبقت حملة بايدن حملة ترامب في تدشين حساب عبر تيك توك فبراير الماضي لاستقطاب أصوات الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.