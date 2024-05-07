نسرين طافش ترد على الانتقادات بسبب «لايف تيك توك»: كان هدفه التوعية

ردت الفنانة نسرين طافش على الانتقادات التي وجهت لها بشأن لايفات التيك توك، إذ اعتبر بعض المتابعين أن اللايف كان مليئًا بالهزار ومضيعًا للوقت، مؤكدة أنها تستهدف بها التوعية، إذ كانت تتحدث عن مواضيع مختلفة منها مراقبة الأطفال والصحة والرشاقة وتطوير الذات.

وكتبت نسرين طافش عبر خاصية «استوري» عبر «إنستجرام» أنها لاحظت بعض التجاوزات من البعض بهدف التريند وذلك خلال البث المفيد المبهج الخاص بها، مؤكدة أن هؤلاء يحاولون تحقيق الترند على أكتاف أي شخص مشهور بالسوشيال ميديا.