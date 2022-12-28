جامعة سوهاج تعلن جوائز مسابقة «جمال الغيطاني» في الإبداع الأدبي

أعلنت إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بجامعة سوهاج نتيجة مسابقة "جمال الغيطاني" في الإبداع الأدبى، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وصبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية والدكتور انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية.

تنظيم مسابقات أدبية بجامعة سوهاج

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص بصفة مستمرة علي تنظيم هذه المسابقات الأدبية لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها، مضيفاً أن الجامعة تفخر بتنظيم مسابقة الإبداع الأدبي باسم الروائى السوهاجى جمال الغيطانى، راعى الثقافة العربية ومطورها، باعتباره أحد أبرز الكتاب والمثقفين، الذين أنجبتهم الثقافة العربية، ويشتهر بالعديد من الإسهامات الأدبية، التي تمتاز بسهولة الأسلوب وعمق المضمون.

مواهب الطلاب الأدبية

ومن جانبه أشاد الدكتور عبدالناصر يس بالمواهب الأدبية للطلاب والتي تم استعراضها خلال فعاليات المسابقة، لافتاً الي انه سيتم مشاركة الطلاب الفائزين في مهرجان إبداع 11 والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، مضيفاً أن المسابقة تضمنت مجالات الشعر العامي و الفصحى، القصة القصيرة، الرواية والتأليف المسرحي.

مشاركة 35 طالب بالمسابقة

وأوضح صبري ابراهيم انه شارك بالمسابقة 35 طالب وطالبة بمختلف الكليات في مجال الشعر، القصة القصيرة، الرواية، لافتاً انه فازت الطالبة منار عاطف خضيري بكلية الطب البشري بالمركز الأول في القصة القصيرة، وحصد الطالب أسامة لطفي حامد بكلية الطب البشري المركز الأول في مسابقة الشعر العامي، كما فاز بالمركز الأول في مسابقة شعر الفصحى الطالب محمد يحيى محمود بكلية التجارة.