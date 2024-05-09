وزير التعليم العالي يتفقد البرامج التعليمية في جامعة السويدي للتكنولوجيا

تفقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم مؤسسات التعليم العالي الحديثة التي تُواكب التطورات العالمية في مجال التعليم التكنولوجي.

مُجمع تعليمي ذكي يركز على التطبيقات العملية

أعرب عن إعجابه بمستوى جامعة السويدي للتكنولوجيا، والتي تمّ تصميمها كمؤسسة ذكية تضع الجانب العملي في صميم برامجها التعليمية، وتُقدم تجربة تعليمية تُركز على التطبيقات العملية بنسبة 60% من محتوى الدراسة.

شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات

وأشاد بالتعاون بين الجامعة وشركاء الصناعة، من خلال توقيع سلسلة من اتفاقات التعاون الاستراتيجية لتمكين الجامعة من تقديم تدريب عملي للطلاب خلال فترة دراستهم، والاستفادة من معامل ومصانع ومقرات الشركاء.

شهادات دولية مُعتمدة

وأكد وزير التعليم العالي تميز خريجي الجامعة، حيث يحصلون على شهادتين: الأولى من الجامعة في مصر، والثانية شهادة جدارات من جامعة أميتي الهندية، مما يسمح لهم بممارسة تخصصهم دوليًا.

أول جامعة «بوليتكنك» في مصر

أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، رئيس الجامعة، أنها تعد أول جامعة بوليتكنك بمصر، وهو نموذج للتعليم العالي الدولي يعتمد على الجانب العملي والتدريب المهني والابتكار.

تلبية احتياجات سوق العمل

أكد وزير التعليم العالي حرص الدولة على متابعة تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، مطالبًا الطلاب بالتركيز على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال العلمي الهام.

وتُقدم جامعة السويدي للتكنولوجيا نموذجًا تعليميًا متميزًا يُواكب التطورات العالمية في مجال التعليم التكنولوجي، ويُتيح للطلاب اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للنجاح في سوق العمل المحلي والدولي.