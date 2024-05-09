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تعيينات «التعليم العالي».. طريقة التقديم لوظائف 2024

كتب:

سلامة عامر
07:56 ص | الخميس 09 مايو 2024
بوابة الوظائف الحكومية.. أرشيفية

بوابة الوظائف الحكومية.. أرشيفية

أعلنت جامعة سوهاج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية القيادية، «أمين الجامعة المساعد لعدد 2 - أمين كلية الآداب - مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية»

المستندات المطلوبة لوظائف التعليم العالي 2024

وحددت «التعليم العالي» بواسطة جامعة سوهاج، المستندات المطلوبة من الراغبين لشغل الوظائف كالتالي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد، موضحا به «الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمي – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية – التدرج الوظيفي – الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانها».

- بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته، معتمدا من السلطة المختصة.

- مقترحاته لتطوير العمل، ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق، مشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانات المالية والبشرية المتاحة، وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية، ومدى إجادته للغات أجنبية، ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي، مدعما بالمستندات، وفقا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

- سيره ذاتية.

- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.

طرق التقديم لوظائف التعليم العالي 2024

طالبت جامعة سوهاج التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الراغبين في شغل الوظائف، تقديم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الدكتور رئيس الجامعة، مع تقديم أصل +6 نسخ من ملف الإنجازات.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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