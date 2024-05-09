وزيرة البيئة: خطط طموحة لتوسيع نطاق وحدات البيوجاز وتحقيق عوائد إيجابية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التزام الوزارة بنشر وحدات البيوجاز على مستوى مصر، وذلك خلال رئاستها للاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة لعام 2024.

جهود حثيثة لزيادة العوائد الإيجابية

شددت وزيرة البيئة على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتعزيز العوائد الإيجابية لوحدات البيوجاز، مشيرة إلى خطط طموحة تشمل: دراسة إنشاء وحدات غاز حيوي بالمجازر، وتنفيذ ندوات توعوية حول فوائد البيوجاز على مختلف الأصعدة، وخلق شراكات جديدة مع القطاع الخاص لنشر ثقافة تكنولوجيا البيوجاز.

خطوات ملموسة على أرض الواقع

استعرض المهندس وائل رضوان، المدير التنفيذي للمؤسسة، خلال الاجتماع، عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها، ومن أهمها: مشروع إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي بأسيوط بسعة 500 متر مكعب، مشروع إنشاء 100 وحدة منزلية بمحافظة بني سويف، مشروع إنشاء وحدة متطورة بسعة 250 متر مكعب بمحافظة المنوفية، مشروع إنشاء وحدة متوسطة الحجم ببني سويف بالتعاون مع منظمة اليونيدو.

نتائج مميزة وإحصائيات إيجابية

أشار رضوان إلى أنه تم إنشاء أول وحدة تجريبية تعمل بنبات الأروندو دوناكس (نبات الطاقة)، كما تم الانتهاء من تنفيذ وحدتين متحركتين لصالح جمعية القلعة بالإسكندرية.

وتابع: بنهاية عام 2024، من المتوقع أن يصل إنتاج مشاريع المؤسسة إلى حوالي 1150 مترا مكعبا من الغاز، مع العلم أن نسبة إنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة من إجمالي مشاريع المؤسسة تبلغ حوالي 74%.

تعزيز القدرات وبناء الشراكات

واستكمل: تهدف خطة عمل المؤسسة خلال العام المالي الحالي إلى إنشاء وحدة كبيرة الحجم بمحافظة بورسعيد بتمويل من شركة إيني، وتنظيم حملة إعلامية لنشر تكنولوجيا الوقود الحيوي على مستوى الجمهورية، وتعزيز قدرات العاملين بالمؤسسة من خلال برامج تدريبية وزيارات ميدانية.