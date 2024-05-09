يحرص عدد كبير على متابعة أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 9-5-2024 في الأسواق، وهو ما نوضحه خلال منتصف التعاملات، وتحديدا سعر الريال السعودي، نظرا لارتباطه بالسفر وأداء فريضة العمرة.

عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 12.73جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف اليوان الصيني

وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الروبل روسي في البنك المركزي الروسي

وسجل سعر الجنيه المصري نحو 0.52 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر صرف الروبية الهندية

وبلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.33 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وصل سعر الراند الجنوب إفريقي إلى 0.043 جنيه.

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.054 جنيه