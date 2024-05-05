آخر تحديث.. أسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 5-5-2024

سجلت أسعار عملات دول البريكس اليوم الأحد 5-5-2024 حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك؛ أبرزها سعر الريال السعودي البالغ 12.61 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر عملات بريكس أمام الجنيه وفقًا لآخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها.

أسعار عملات دول البريكس اليوم

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.58 جنيه للشراء و6.6 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وسجل الجنيه المصري 1.92 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الروبية الهندية اليوم

وبلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

وسجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.31 جنيه في تعاملات اليوم.

وصل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 2.54 جنيه.

وسجل سعر البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري 0.054 جنيه.