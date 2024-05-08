سعر صرف عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024

استقرت أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024 في البنوك بمنتصف التعاملات، وأبرزها سعر الريال السعودي الذي سجل 12.73 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

وترصد السطور التالية أسعار عملات دول «البريكس» مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها.

عملات دول البريكس

وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و6.55 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الروبل روسي في البنك المركزي الروسي

وسجل سعر الجنيه المصري نحو 0.52 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.57 جنيه.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.33 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وصل سعر الراند الجنوب إفريقي إلى 0.043 جنيه.

سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.054 جنيه.