تعرف على أسعار عملات دول البريكس اليوم الثلاثاء 7-5-2024

سجلت أسعار عملات دول البريكس اليوم الثلاثاء 7-5-2024، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في عدد كبير من البنوك، أبرزها سعر الريال السعودي البالغ 12.61 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر عملات بريكس أمام الجنيه وفقًا لآخر تحديث البنوك المركزية عبر مواقعها.

عملات دول البريكس

بلغ اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري 6.58 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

روبل روسي

وسجل الجنيه المصري 1.82 روبل روسي، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

الروبية الهندية

بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه نحو 0.55 جنيه.

سعر الريال البرازيلي

وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.11 جنيه في تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

وصل سعر الراند الجنوب إفريقي إلى 2.54 جنيه.

وسجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.054 جنيه.