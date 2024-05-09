سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9-5-2024 في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 9-5-2024 نحو 38.06 جنيه للشراء، 38.39 جنيه للبيع.

وتوفر«الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 59.34 جنيه للشراء 59.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

وفي بنك مصر بلغ سعر الجنيه الإسترليني 59.24 جنيه للبيع، و59.61 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك قناة السويس، فإنه سجل 59.32 جنيه للبيع 59.08 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان

هذا وقد سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 59.10 جنيه للشراء و59.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 59.63 جنيه للبيع و59.44 جنيه للشراء.