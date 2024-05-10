قطط وكلاب وعصافير.. بيت «إيمان» مفتوح لحيوانات الشارع: أكل ومرعى

وجدت فى الحيوانات أنيساً يملأ عليها حياتها، وعوضاً عن الأمومة التى حرمت منها، لتهب إيمان كيرة، 47 عاماً، وقت فراغها لرعايتها والاهتمام بها، من طعام وشراب وعلاج، إلى جانب عملها.

كانت «إيمان» تعيش حياة طبيعية بين منزلها وعملها، حتى تعرضت لموقف غير مجرى حياتها، فمنذ 6 سنوات كانت ترعى قطة بجوار مكان عملها، لتلد 3 قطط صغيرة، تركتها فجأة واختفت، لتقرر المرأة الأربعينية تبنيها ورعايتها، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «بشتغل فى مركز تدريبى تابع لوزارة الخارجية، وهناك بدأت حكايتى مع القطط».

«إيمان» ترعى 6 قطط في منزلها

حملت «إيمان» الـ3 قطط وذهبت بها إلى الطبيب المختص، لتطمئن على صحتها، وتحصل على نصائح لرعايتها بشكل جيد، وأنقذت غيرها من الشوارع، ليصبح مجموع ما ترعاه فى منزلها 6 قطط، لا تزال تقدم لها الرعاية الكاملة: «عرضت قطة قبل كده للتبنى، بس محدش أخدها، فتكفلت بيها، وباحرص على تطعيم كل الحيوانات اللى برعاها».

الاهتمام بالكلاب والعصافير

بخلاف القطط، تهتم «إيمان» بالكلاب أيضاً وحتى العصافير، وأى حيوان يحتاج للمساعدة، إلا أنها تميل إلى القطط وتعتبرها أطفالها، التى تحتاج إلى الرعاية والحنان: «معنديش أولاد وبعتبر القطط زى عيالى، وبحس دايماً إن الحيوانات أحسن من البنى آدمين بيحبوا من قلبهم».

«إيمان» تستيقظ فى الصباح الباكر لتطعم القطط

تستيقظ «إيمان» فى الصباح الباكر لتطعم القطط أمام عمارتها بمنطقة المهندسين، إذ تضع أطباقاً مليئة بالدجاج المسلوق مع الخضار أو «دراى فود»، وأخرى بها مياه: «حتى شنطة العربية بحط فيها علب أكل، عشان لو لقيت أى قطة أو حيوان فى الشارع محتاج أكل أساعده فى الحال».