«فاندام وكبدة ومنكوشة».. حكاية 8 قطط ترعاها شيرين رضا في منزلها

فيديو طريف نشرته الفنانة شيرين رضا على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لتُعرف متابعيها على القطط التي تعيش معها في منزلها.

وقالت إن منها قططا ولدت على يديها، وأخرى أنقذتها من الشارع، ما أثار تفاعل وإعجاب آلاف المتابعين برأفتها ومعاملتها الإنسانية للقطط.

قطط شيرين رضا

اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة قصة شيرين رضا مع القطط، فبدأت تعريفهم بقطتها «كبدة» التي أطلقت عليها هذا الاسم كونها أصيبت بالصفراء في صغرها، وأشارت إلى إصابة أحد عينيها بالعمى نتيجة خبطة، ثم تحدثت عن قطتها «فلافي» التي تحب النوم فوق الثلاجة هربًا من القطة برغوتة التي تضايقها دائمًا: «بتخاف من برغوتة علشان كدة نايمة فوق التلاجة».

«أما بقا منكوشة دي دلوعة جدًا.. بنوتة أوي»، هكذا وصفت شيرين قطتها الثالثة «منكوشة»، لتذهب بعد ذلك إلى قط أسود اللون أطلقت عليه «مستر أسود»: «ده بقا مولود هنا في البيت بيمشي دايمًا تحت رجلي ويكعبلني»، وتحدثت كذلك عن «فلة» وابنتها، واصفة فلة بالقطة قوية الشخصية التي تتحكم في كل القطط.

إنقاذها لقطط الشوارع

وبلمسة حانية، أشارت في الفيديو إلى قطتها «برغوتة» التي فقدت عينيها: «لقيتها في الشارع مبتشوفش.. وسميتها برغوتة علشان لما لقيتها كانت صغيرة أوي ومليانة براغيت»، وتحدثت كذلك عن قطها «فاندام» الذي أنقذته من الشارع بعدما فقد أحد أطرافه جراء حادث سير:«حصله حادثة وهو بيبي ورجلة اتقطعت».

ونال الفيديو إعجاب آلاف المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، إذ قال أحدهم: «حبيت أن أغلب قططها جيباهم من الشارع وكسبت فيهم ثواب خاصة اللى رجله مقطوعة، وقال آخر: «انتي رقيقة أوي وروحك كلها سلام»، فيما عبرت إحدى المتابعات عن إعجابها بالفيديو قائلة: «جميلة بشكل مش طبيعي شكرا على طيبة قلبك».