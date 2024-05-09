تسليم كراسي متحركة لذوي الهمم بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، تسليم كراسي متحركة لحالات من ذوي القدرات والهمم، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويُسر.

توفير حياة أفضل للمواطنين

وأشارت وكيل الوزارة إلى تعاون مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ الدائم والمستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير حياة أفضل للمواطنين، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الأسر الأكثر احتياجا.

تقديم الدعم لذوي القدرات والهمم

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ استمرار تقديم الدعم لذوي القدرات والهمم، لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليكونوا قادرين على الانخراط في الحياة الاجتماعية، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويُسر، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.