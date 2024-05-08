جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة تعيين أعضاء هيئة تدريس اللغة الإيطالية

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لجنة الفحص الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن بالجامعة، برئاسة الدكتور حسين محمود حمودة، أستاذ الأدب الإيطالي وعميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر، ولجنة الاستماع برئاسة الدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن بالجامعة، وعضوية الدكتورة لمياء فكري الشريف، أستاذ الأدب الإيطالي بجامعة حلوان، والدكتورة نرمين عبد الحميد حمدي، أستاذ الأدب الإيطالي بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وبحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس الجامعة يوجّه بتوفير سُبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة

وخلال اللقاء، اطمأن رئيس الجامعة، على حُسن سير أعمال اللجنة، ووجّه بتوفير كافة سُبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيراً إلى أنّه جرى الاختيار وفقاً لمعايير قابلة للقياس لضمان الشفافية والصالح العام للكلية والجامعة.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ لجنة الفحص والاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن بالجامعة، لكون مهام عضو هيئة التدريس لا تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار، والتواصل الفعال مع الطلاب مروراً بمراحل الإشراف على الرسائل العلمية.