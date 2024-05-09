«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مسجدين جديدين غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدين جديدين، غدًا الجمعة، بمركزي سيدي سالم وكفر الشيخ، وذلك ضمن 19 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 16 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح مسجدين جديدين في كفر الشيخ

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجدين جديدين، غدا الجمعة، وهما مسجد نصار بعزبة نصار بقرية الروضة بمركز سيدي سالم، ومسجد عزبة الكوم الكبير بقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ.

ويشارك في افتتاح المساجد، عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا ومضمونًا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة.

افتتاح 961 مسجدا في 16 شهرا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بداية من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 961 مساجد منها 750 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و211 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 10 مايو 2024، 11 ألفًا و983 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و337 مليون جنيه.