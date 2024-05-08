وزيرة الثقافة تبحث سبل دعم التعاون المشترك مع نظيرها القطري

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة القطري، اليوم، في مستهل زيارتها لدولة قطر، لحضور افتتاح معرِض الدوحة الدُولي، الذي تنطلق دورته الثالثة والثلاثون، غدًا الخميس، تحت شعار «بالمعرفة تُبنى الحضارات».

تطوير التبادل في المجال الثقافي

واستعرض الوزيران أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، وسبل دعم وتطوير التبادل في المجال الثقافي، كما نُوقش خلاله مقترحًا مفاده إقامة أسبوع ثقافي مصري قطري بالدوحة، خلال الفترة المُقبلة، يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة المُجسدة لثقافتي البلدين.

وأكدت «الكيلاني»، عمق العلاقات بين البلدين، وأعربت عن تطلعاتها لتكثيف التعاون الثقافي والفني مع الجانب القطري.

معرض الدوحة للكتاب

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون من معرض الدوحة الدولي للكتاب، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو 2024، ويشارك به 515 دار نشر من 42 دولة، وتحل عليه سلطنة عمان "ضيف شرف" هذه الدورة، حيث تشارك فيه بجناح خاص، وبرنامج ثقافي منوع، يُبرز التراث العماني الأصيل.