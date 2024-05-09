ضبط لحوم وأسماك فاسدة في حملات تموينية مكبرة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضبط 2035 كيلوجرام لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات الرقابة والتفتيش بعدد من مراكز ومدن المحافظة، على مدار أسبوع، وشملت المرور على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، تحت إشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والجهات المعنية.

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وقال المحافظ، إنّ الحملات أسفرت عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات تموينية، وضبط 2035 كيلوجرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ما بين لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماك مملحة بدون بيانات عبارة عن «فسيح، ورنجة»، وأسماك مجمدة، ولحوم مفرومة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلّف محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

وشدّد المحافظ على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة السلع الاستراتيجية من بينها «السكر، والأرز، والزيت، والدقيق»، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.