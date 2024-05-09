توزيع ملابس جديدة مجانا على 375 أسرة من الأكثر احتياجا بكفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، معرضا جديدا في قاعة الإيمان بالقنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، وذلك بهدف توزيع الملابس الجديدة مجانًا على 375 أسرة من أبناء قرى «إسحاقة، والأخماس، وعزبة لين، والشرقي، والسرور، والعزبة البيضا، وعزبة الكوم، وعزبه الجنينة» بمركز كفر الشيخ، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن جانبه، وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالي، قائلاً: «لامسنا بأنفسنا وقع الفرحة على أطفال هذه الأسر وذويهم عندما يذهب رب الأسرة بأطفاله إلى المعرض ليقوم الطفل باختيار ملابسه وفق ذوقه لتزيد فرحته بهذه الملابس ولا يشعر أنّه مجبر على ارتداء ملابس لم يُشارك في اختيارها وشرائها، وهذا يعني الكثير بالنسبة للطفل».

وأكد «شعبان»، أنّ الهدف من تنظيم المعرض تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية

وأشار «شعبان»، إلى أنّ الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.