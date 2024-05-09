وزير الصحة: 14 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة سنويا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن هناك 63 مليون مواطن مؤمن عليهم في هيئة التأمين الصحي، ويحصلون على خدمات طبية شاملة، مشيرا إلى الدور الذي تقدمه الدولة لإتاحة قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المؤمن عليهم.

وأضاف: «كل خطوة من هذه الخطوات موازنات تكلف الدولة مبالغ مالية»، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/ 2025.

قرارات العلاج على نفقة الدولة

واستطرد وزير الصحة: «المبلغ المخصص لقرارات العلاج على نفقة الدولة في الموازنة العامة يقدر بنحو 14 مليار جنيه سنويا، ونظرا إلى زيادة الطلبات نضطر إلى زيادة هذا الرقم لتوفير العلاج للمواطنين».

وأشار إلى دور المبادرات الرئاسية، قائلا: «هناك 14 مبادرة أبرزها مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي». .

موازنة عام 2024/ 2025

وقال وزير الصحة، إن موازنة عام 2024/ 2025 شهدت حوالي 60% من قطاعات الوزارة، طبقت موازنة البرامج والأداء، وهناك جهود قوية لضم بقية القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.

وشدد وزير الصحة على الدور المصري فى التعامل مع الأحداث، وعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالى 5500 مصاب وجريح في المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين.