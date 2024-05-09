القبض على متهمين بغسل 20 مليون جنيه من النصب على المواطنين في القليوبية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات وشراء السيارات والوحدات السكنية.

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكوران بـ20 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.