صوامع المنيا تستقبل 158 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى صباح اليوم الخميس، 158 ألف طن و325 كيلوجراما من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

حملات مكثفة لمتابعة توريد القمح

ووجه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، مديرية التموين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، حيث أكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

متابعة تقارير أعمال التوريد

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت 15 أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا.