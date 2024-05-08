محافظ المنيا يوجه بإزالة أي معوقات أمام تنفيذ المشروعات بقرى حياة كريمة

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى والمراكز المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحل المشكلات وإزالة المعوقات لرفع معدلات ونسب التنفيذ بجميع المشروعات، مشددا على ضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محطة الصرف الصحي بدلجا تخدم 150 ألف نسمة

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تابع محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى دلجا، ونزلة البدرمان وتل بني عمران، وذلك بهدف تسريع منظومة العمل حيث تم تفقد مشروع محطة الصرف الصحي بناحية دلجا، والتي تخدم ما يزيد على 150 ألف نسمة، وذلك للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.

كما تابع سير العمل بخط الطرد المؤدي إلى محطة معالجة نزلة البدرمان، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي بقرى نزلة البدرمان، بالإضافة إلى متابعة عدد من مواقع العمل بمشروع الصرف الصحي في قرى شرق النيل؛ ومنها خطوط الطرد بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية.