استقرار صرف السلع بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة

كشفت مصادر في وزراة التموين والتجارة الداخلية، عن استقرار صرف السلع في الأسبوع الأول لتطبيق منظومة التموين الجديدة، دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحة أن التطبيق يتم في 8 محافظات، ونسبة الصرف تخطت 50% حتى الآن.

منظومة التموين الجديدة

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة للوطن، أن تطبيق المنظومة الجديدة للتموين يتم في محافظات سوهاج والفيوم والقاهرة والغربية، وبورسعيد والشرقية والأقصر وأسوان، مضيفة أن توزيع حصة كافة بطاقات التموين وكذلك حصة الفرد في التموين يتم تنفيذها من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون من قبل الوزراة، وهي تتم بشكل منظم وسلسل دون رصد أي مشكلات.

تقرير صادر عن وزارة التموين

وتستعرض الوطن في النقاط التالية وفقا لتقرير صادر عن وزراة التموين والتجارة الداخلية حصة الأسرة من السلع المختلفة؛ مثل الزيت والسكر لأنها أهم السلع الاستراتيجية التي يبحث عنها المواطنين:

- حصة الصرف لكل فرد على بطاقة التموين زجاجة زيت واحدة وبحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة تموينية

- حصة السكر يكون كيلو واحد لكل فرد على بطاقة التموين الواحدة وبحد أقصى 6 أكياس سكر على للبطاقة الواحدة وفقا لعدد أفراد الأسرة.