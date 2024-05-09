توريد 496 ألفا و485 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها للشون والصوامع حتى الآن بلغ 496 ألفا و485 طنا و121 كيلو.

متابعات يومية لأعمال توريد القمح

وأشار محافظ الشرقية إلى أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أسعار شراء القمح المنتج محليا

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن أسعار شراء القمح المنتج محليا والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين يبلغ 2000 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 364689 فدانا حتى الآن، ومساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدانا، لافتا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.