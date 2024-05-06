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صوامع وشون الدقهلية تستقبل 203 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

كتب:

آية حسنين
10:21 م | الإثنين 06 مايو 2024
توريد القمح في الدقهلية

توريد القمح في الدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، توريد 203 آلاف طن قمح للصوامع والمواقع التخزينية والشون المختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى تجهيز نحو 37 موقعا.

وأشار«دايرة» إلى أن توريد القمح يتم من خلال نقاط استلام في مختلف المراكز والمدن.

ضبط 62 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز

وفس سياق آخر، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية عن قيام إدارة الرقابة التموينية بشن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية وتمكنت من ضبط عدد 62 مخالفة وتحرير محاضر بها والتحفظ علي المخالفات.

 واوضح أنه تم تكليف حملات من مديرية التموين من ادارة الرقابه التموينية بناحية مركز ميت غمر، وتم تكليف حملات من الإدارات تمى الامديد، جمصة، إذ تم المرور على عدد 120 مخبز للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بقلم آية حسنين