توريد 63 ألف طن قمح لصوامع القليوبية ضمن موسم بشائر الخير

أكدت محافظة القليوبية في بيان لها، انتظام عمليات توريد القمح لصوامع وشون المحافظة؛ إذ تشهد مواقع التخزين إقبالا متزايدا للتوريد بسبب انتهاء حصاد معظم المزارعين للمحصول، مشيرة إلى أنه تم توريد 63 ألف طن قمح للصوامع والشون والبناكر ضمن موسم بشائر الخير.

تسديد حقوق المزارعين أولا بأول

ومن جهته، طمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المزارعين أنه يتم تسديد حقوق المزارعين أولا بأول حتى يشعر المواطن بالراحة والفرحة، مشيرا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية.

اتباع آليات ومراحل توريد القمح

وأوضح محافظ القليوبية، أنه جرى التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.