صوامع وشون الدقهلية تستقبل 219 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع معدل توريد القمح في المواقع التخزينية والشون لنحو 219 ألف طن قمح، في نحو 37 موقعا وصومعة علي مختلف مراكز المحافظة.

معدلات توريد القمح في الدقهلية

وأوضح «دايرة» أن نسب توريد القمح في الدقهلية جاءت بواقع 210765 طنا و729 كجم في جميع المواقع التخزينية، فضلا عن توريد 7650 طنا و518 كجم خارج المحافظة، و1078 طنا و518 كجم من الأقمار المحلية لإنتاج التقاوي، ليصل إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية 219494 طنا و765 كجم.

سعر توريد أردب القمح في الدقهلية

وأشار وكيل وزارة التموين إلى تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للأردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، ودرجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.