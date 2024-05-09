«الصحة»: توجيه 63% من ميزانية العام المالي الجديد إلى المستشفيات

أعلن الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، عن أن خطة العام المالي الجديد 2024-2025، تستهدف توجيه 63% منها إلى المستشفيات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الأولوية للمستشفيات التي تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين، مثل مستشفى أم المصريين التي تقدم خدمة لـ3 ملايين مواطن.

680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024 /2025

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، أن المستهدف صرف 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة.

أهمية العنصر البشري

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التي ستقوم بتشغيل المشروعات القومية»، متسائلا: هل هناك خطة للاحتفاظ بالكوادر الطبية والاحتياجات الفعلية للمبالغ المالية؟، خاصة بعد عودة قوائم الانتظار، مع العلم أن اللجنة داعمة للوزارة بقوة في توفير الاحتياجات المالية.

وأجاب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، مؤكدًا أن العنصر البشرى مهم، ومنظومة التأمين الصحي الشامل تحسن من الأداء وهذا المستهدف من المنظومة.

وأكد أنّ اللائحة المالية للقطاع العلاجي، تقيم السواد الأعظم للعاملين بناء على حسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأن المكافآت وفقا للأداء في خطوة الغرض منها جذب الكوادر والأطقم الطبية، لافتا إلى وجود جهود مستمرة بإعادة النظر في المخصصات المالية للكوادر الطبية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.