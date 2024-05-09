«صحة المنيا»: تحرير 36 محضرا لمنشآت مخالفة وإعدام 155 كيلو أغذية فاسدة

أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، شن حملات تفتيشية على محال بيع وتوزيع المواد الغذائية، خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، تم خلالها المرور على 88 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 36 محضرا للمخالفات المضبوطة، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم ضبط منشأتين تعملان بدون ترخيص، وبهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، وسحب 22 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وإعدام 155 كيلو أغذية مختلفة و1298 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 40 كيلو كبدة فاسدة.

حملات مكثفة على المحال والأسواق

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.