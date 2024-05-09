إزالة 37 إعلانا مخالفا في مركز الرياض بكفر الشيخ

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بكفر الشيخ، 37 لوحة إعلانية مخالفة، وتقنين 17 أخرى بشوارع المدينة، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، وذلك طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020.

حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة

وتم تحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملة مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف محمد السعيد، مدير إدارة الدعاية والإعلانات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار تحسين المظهر الحضاري للمراكز والمدن والقرى وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.

التصدي للمخالفات الإعلانية بالشوارع والطرق

وكلّف المحافظ بالاستمرار في التصدي لأشكال المخالفات الإعلانية بالشوارع والطرق، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.