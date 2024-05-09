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وصول جثمان والدة كريم عبدالعزيز إلى مسجد الرحمن الرحيم لأداء صلاة الجنازة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:11 م | الخميس 09 مايو 2024
كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز

وصل جثمان سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، إلى مسجد الرحمن الرحيم قبل قليل لأداء صلاة الجنازة عليه.

نجوم الفن يحضرون جنازة والدة كريم عبدالعزيز

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني جنازة والدة كريم عبدالعزيز، أبرزهم يسرا، لبلبة، أحمد حلمي، أحمد السقا، مصطفى شعبان، هاني رمزي، إلهام شاهين.

وكان المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز، أصدر بيانا أعلن فيه منع تصوير الجنازة مراعاة لشعور الأسرة.

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