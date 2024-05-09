أحمد حلمي والسقا ويسرا يشاركون في تشييع جنازة والدة كريم عبدالعزيز

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على حضور جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، عقب صلاة الظهر في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وتشييع جثمانها لمقابر الأسرة.

ووصل مسجد الرحمن الرحيم عدد من الفنانين، منذ قليل، للمشاركة في صلاة الجنازة على والدة كريم عبدالعزيز، من بينهم يسرا، ولبلبة، وأحمد حلمي، والسقا، ومصطفى شعبان، وهاني رمزي، وإلهام شاهين.

وفاة والدة كريم عبدالعزيز

كانت الإعلامية بوسي شلبي، أعلنت وفاة والدة كريم عبدالعزيز، دون الكشف عن سبب الوفاة، عن طريق نشرها صورة لها مع نجلها عبر «إنستجرام»، كما أعلنت موعد ومكان الجنازة.