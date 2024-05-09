حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بشوارع المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عددا من الحملات لرفع الإشغالات بشوارع حي وسط المدينة ومنطقة روضة محفوظ ومدينة العمال، أسفرت عن تحرير 36 محضر إشغال، تم خلالها رفع الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين.

إزالة الإعلانات المخالفة

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 18 إعلانا خلال حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والمنتهية التراخيص.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة إشغالات استهدفت خلالها الشوارع الرئيسية والميادين، خاصة شارع الثورة وميدان النافورة، وذلك لإزالة الإشغالات من الطريق وتوسيع نهر الطريق للسيارات والمارة.

ضبط حركة المواطنين والمركبات

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.