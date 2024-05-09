«النقل» تبحث مجالات التعاون المشترك لتدريب الكوادر وتبادل الخبرات مع الأردن

كشفت وزارة النقل تفاصيل اللقاء مع المهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل الأردنية، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء، أكدت عمق العلاقات التي تربط القيادة السياسية والحكومتين والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المشترك بين الجانبين في قطاع النقل، ومنها شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، والتي تجسد التعاون المثمر بين الدول الثلاثة، وهو ما أكدته وزيرة النقل الأردنية التي أشارت إلى التعاون المشترك المثمر في مختلف قطاعات النقل.

معدلات نقل البضائع والشاحنات

واستعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمعدلات نقل البضائع والشاحنات عبر الخط العربي للنقل البري والبحري، والذي له أهمية كبيرة في نقل بضائع وتجارة الخليج والعراق والأردن إلى الدول الأوروبية والأمريكية مرورا بمصر، ونقل صادرات الدول الأوروبية إلى العراق ودول الخليج مرورا بمصر والأردن، كما جرى التأكيد على اتخاذ الإجراءات والآليات من الجانبين لضمان انسيابية الحركة التجارية والنقل البيني بين الجانبين.

تدريب عدد من الكوادر الفنية

وبحث الجانبان رغبة الجانب الأردني الشقيق في التعاون في مجال تدريب عدد من الكوادر الفنية العاملة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحبت به وزارة النقل، وجرى توجيه مسؤولي الوزارة باتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتسهيل ونجاح تدريب الكوادر الأردنية بالمعهد، والذي يعد أحد أهم المعاهد التدريبية والتعليمية العملاقة في مجال السكك الحديدية.