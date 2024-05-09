أمانة «شباب مستقبل وطن» تجتمع للإعلان عن مشروع ضخم قريبا

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعها التنظيمي الدوري، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وتقييم ما تم خلال المرحلة الماضية، ومناقشة خطة العمل من خلال المبادرات التي تم إطلاقها، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

اجتماع أمانة الشباب

وشارك في الاجتماع التنظيمي الأمناء المساعدون لأمانة الشباب المركزية، وأعضاء هيئة المكتب الأمانة، وأمناء شباب المحافظات كافة.

خطة عمل «شباب مستقبل وطن»

واستعرض أمين الشباب المركزي أحمد حسام عوض، خطة عمل أمانة الشباب المركزية والتي تضمنت 3 نقاط رئيسية، هي التوظيف، وتدريب شباب الجامعات، والإعلان قريبا عن إطلاق مشروع ضخم للشباب.

وأشار أمين الشباب المركزي بالحزب، إلي أن ملف التوظيف وفر من 700 إلي 1000 وظيفة كل أسبوعا بعد إطلاقها خلال شهرين، متطرقا إلي تدريب شباب الجامعات، وذلك عن طريق توفير فرص عمل لتدريبهم حتي تخرجهم.

وشهد الاجتماع نقاشا مثمرا بين الحاضرين، أتفق خلاله الجميع على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة والعمل يدا واحدة ضمن إطار تنظيمي، وبروح من التعاون والتضافر، لتنفيذ استراتيجية ورؤية الحزب.